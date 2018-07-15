У Нікарагуа під час протестів за вихідні загинули 7 людей

Антиурядові акції тривають в Нікарагуа з 18 квітня

У столиці Нікарагуа Манагуа озброєні прихильники уряду атакували в суботу, 14 липня, Національний автономний університет, в результаті чого загинули двоє людей, що зводили барикади на території навчального закладу. Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, атака тривала кілька годин, змушуючи студентів з університету, в тому числі вже поранених, шукати притулку в сусідній церкві Божественного милосердя.

Крім того, як повідомив портал La Prensa, за інформацією Нікарагуанської асоціації з прав людини, ще п'ять осіб були вбиті у неділю, 15 липня, в ході акцій протесту в різних районах Нікарагуа.

Так, за даними правозахисників, люди загинули в населених пунктах Діріа, Діріомо, Нікіноомо і Катаріна в департаменті Гранада і ще одна людина - в департаменті Масая, ще кілька людей були поранені.

Проурядові збройні сили атакували зведені жителями барикади рано вранці в неділю.

Ззначимо, протести почалися ще 18 квітня в столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту у відповідь на фінансову кризу.

Станом на липень під час протестів у Нікарагуа загинули вже понад 350 осіб.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох чиновників Нікарагуа через порушення прав людини і корупції.