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Никакого транзита власти: Лукашенко исключает возможность преемников

Автор: Юлия Струк

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит транзита власти. Он также исключает возможность преемников главы государства.

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Слова Лукашенко приводит Telegram-канал "Пул первого".

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - указано в сообщении.

Кроме того, глава Беларуси ранее заверил, что не намерен передать власть своим сыновьям.

Отметим, ранее Лукашенко назвал события последних месяцев в стране попыткой неконституционного переворота. Он считает, что в Беларуси нет революции.

Как писало РБК-Украина, депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич анонсировала подготовку изменений в закон "О гражданстве республики Беларусь", которыми предусмотрят новые возможности для лишения белорусского гражданства.

Напомним, оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси могут перейти к партизанской форме. Причиной этого является насилие в отношении участников массовых акций.

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