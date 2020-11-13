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Лукашенко о ситуации в Беларуси: попытка неконституционного переворота

Минск, Пятница 13 ноября 2020 13:16
Лукашенко о ситуации в Беларуси: попытка неконституционного переворота
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрей Козловский

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал события последних месяцев в стране попыткой неконституционного переворота. Он считает что в Беларуси нет революции.

Об этом сообщает "Интерфакс-запад".

"Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, "цветных революций", - сказал Лукашенко.

Он также считает, что в Беларуси нет революции и революционеров.

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров", - добавил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье 8 ноября в Беларуси задержали более тысячи протестующих.

Кроме того, в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен", а через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

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