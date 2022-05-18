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Никаких уступок России. Это приведет к Минску-3 и затянет войну, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Ряд европейских политиков предлагал Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета. Речь идет о компромиссах в войне с Россией. Однако такие действия приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью НВ советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"В целом эти заявления не только Эммануэля Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные. Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде. Любая уступка РФ будет означать Минск-3, следовательно, отложенную войну. Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, по его словам, любая уступка России спровоцирует другие претензии и требования к Украине.

"Мне на 83 день войны вообще непонятно, почему в Европе появляются такие мысли. Они, видимо, хотят вернуться к привычным для них правилами ведения бизнеса с РФ, но мне кажется, что этого уже не будет, потому что зафиксированы военные преступления РФ в большом масштабе", - отметил антикризисный советник главы Офиса президента Украины.

По словам Подоляка, Европа должна "корректнее относиться к тому, как должна закончиться эта война.

"Это не должны быть уступки России. Это должны быть только приоритеты Украины", - подчеркнул он.

Напомним, Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции. Лучший диалог с Кремлем-новый пакет санкций и поставки оружия Украине.

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