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Никаких переговоров с несуществующими "республиками" не будет, - Геращенко

НовостиПолитика    30.05.2018 - 23:57
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры только с РФ

Представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Украина не будет вести переговоры с представителями так называемых "республик" на Донбассе о прекращении войны. Об этом Ирина Геащенко написала в своем Facebook.

"Мы в Минске и сегодня, и все эти годы ( сегодня громче) еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких "прямых переговоров" с марионетками, никакой легитимизации "республик", которых не существует. Есть украинский, оккупированный Россией Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти. Тема переговоров - Россия должна уйти с Донбасса. Путин , а не его обезьянки ответственны за прекращение войны на Донбассе . Поэтому любые рассусоливания о прямых переговорах с Донецком и Луганском - отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля. Этого не будет", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что представители России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмам и россиян в украинских.

Представители РФ отказалась от переговоров об освобождении заложников, - Геращенко В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Теги публикации: Ирина Геращенко, Российская Федерация, Донбасс, переговоры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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