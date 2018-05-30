Никаких переговоров с несуществующими "республиками" не будет, - Геращенко

Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры только с РФ

Представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Украина не будет вести переговоры с представителями так называемых "республик" на Донбассе о прекращении войны. Об этом Ирина Геащенко написала в своем Facebook.

"Мы в Минске и сегодня, и все эти годы ( сегодня громче) еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких "прямых переговоров" с марионетками, никакой легитимизации "республик", которых не существует. Есть украинский, оккупированный Россией Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти. Тема переговоров - Россия должна уйти с Донбасса. Путин , а не его обезьянки ответственны за прекращение войны на Донбассе . Поэтому любые рассусоливания о прямых переговорах с Донецком и Луганском - отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля. Этого не будет", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что представители России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмам и россиян в украинских.