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Ніяких переговорів з неіснуючими "республіками" не буде, - Геращенко

НовиниПолітика    30.05.2018 - 23:57
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко заявила, що Київ вестиме переговори лише з РФ

Представник України в ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Україна не вестиме переговори з представниками так званих "республік" на Донбасі про припинення війни. Про це Ірина Геащенко написала в своєму Facebook.

"Ми в Мінську і сьогодні, і всі ці роки ( сьогодні голосніше) ще і ще раз чітко заявили однозначну позицію: ніяких "прямих переговорів" з маріонетками, ніякої легітимізації  "ріспублік", яких не існує. Є український, окупований Росією ,Донбас. Київ говоритиме з Москвою, ідеологом і спонсором війни на Донбасі, з окупантом, який має піти геть. Тема переговорів - Росія має піти геть з Донбасу. Путін , а не його мавпочки відповідальний за припинення війни на Донбасі . Тому будь-які розсусолювання про прямі переговори з Донецьком і Луганськом - аж ніяк не про мир, а про капітуляцію за сценарієм Кремля. Цього не буде", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Росії в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців в російських в'язницях і росіян в українських.

Представники РФ відмовилася від переговорів про звільнення заручників, - Геращенко У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу
Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, Донбас, переговори  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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