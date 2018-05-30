Ніяких переговорів з неіснуючими "республіками" не буде, - Геращенко

Геращенко заявила, що Київ вестиме переговори лише з РФ

Представник України в ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Україна не вестиме переговори з представниками так званих "республік" на Донбасі про припинення війни. Про це Ірина Геащенко написала в своєму Facebook.

"Ми в Мінську і сьогодні, і всі ці роки ( сьогодні голосніше) ще і ще раз чітко заявили однозначну позицію: ніяких "прямих переговорів" з маріонетками, ніякої легітимізації "ріспублік", яких не існує. Є український, окупований Росією ,Донбас. Київ говоритиме з Москвою, ідеологом і спонсором війни на Донбасі, з окупантом, який має піти геть. Тема переговорів - Росія має піти геть з Донбасу. Путін , а не його мавпочки відповідальний за припинення війни на Донбасі . Тому будь-які розсусолювання про прямі переговори з Донецьком і Луганськом - аж ніяк не про мир, а про капітуляцію за сценарієм Кремля. Цього не буде", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Росії в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців в російських в'язницях і росіян в українських.