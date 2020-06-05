Нет никаких активов: названы "самые бедные" нардепы

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Среди 14 "бедных" депутатов в Раде 12 являются представителями "Слуги Народа"

Самыми "бедными" в парламенте оказались 14 депутатов, которые в своей декларации указали, что у них нет каких-либо активов. Абсолютным большинством из них являются представителями партии "Слуга народа".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях".

Таким образом наименьшие капиталы в своей декларации указали нардепы "СН". В частности, Юлия Овчинникова - 55 тысяч гривен, Сергей Колебошин - 75 тысяч гривен, Михаил Ананченко и Марина Никитина - по 100 тысяч гривен. Также в пятерку "бедных" депутатов попала участница АТО, военный медик Яна Зинкевич из "Европейской солидарности", у которой задекларировано 70,5 тысяч гривен.

Фото: самые "бедные" депутаты Совета

Самой богатой же фракцией Рады оказалась "ОПЗЖ", у которой 44 депутата в общем имеют 2,6 млрд гривен. Следующими в списке идут "ЕС" - 2 млрд гривен, "СН" - 1,9 млрд гривен, "Батькивщина" - почти 1 млрд гривен. Самыми "бедными" фракциями стали "За будущее" - 835 млн гривен и "Голос" - 219 млн гривен.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров.

Также РБК-Украина сообщало, что пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента.

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Автор: Андрей Козловский