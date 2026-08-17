Ніхто не хоче купувати у Туреччини російські С-400, їх можуть утилізувати, - ЗМІ

Туреччина досі не може отримати американські F-35 через російські С-400, а переговори про їхній продаж іншій країні поки не дали результату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.
Плани президента США Дональда Трампа щодо продажу Туреччині винищувачів F-35 залишаються заблокованими вже понад місяць після їхнього оголошення. Однією з головних перешкод є російська система ППО С-400, якої Анкара має позбутися.
Йдеться про вимогу американського законодавства. Туреччина не може отримати доступ до F-35, доки зберігає російські комплекси. При цьому Анкара вже оплатила шість винищувачів, однак вони залишаються у США після виключення Туреччини з програми у 2019 році.
Одним із варіантів є продаж систем іншій країні. За даними Semafor, Туреччина минулого місяця почала переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами, однак вони, схоже, не просунулися.
Американські законодавці при цьому наполягають, що для розблокування угоди Туреччина має повністю позбутися С-400.
"Я не думаю, що їм слід мати F-35, якщо вони не стануть справжніми партнерами... тож якщо у них є С-400, вони не можуть мати F-35", - заявив Semafor сенатор Рік Скотт.
Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш, який тривалий час виступає проти угоди, також заявив, що процес фактично зупинився.
"На даний момент вони не вивели С-400, тож процес зупинився", - сказав він.
Водночас один з американських чиновників зазначив, що продаж С-400 Об'єднаним Арабським Еміратам все ще залишається можливим. Однак остаточного рішення щодо цього питання, за його словами, немає.
Окремою перешкодою може стати Росія. Якщо Туреччина вирішить передати С-400 іншій країні, Москва має схвалити таку передачу. Це потенційно дає Кремлю можливість впливати на рішення Анкари.
Якщо продати комплекси не вдасться, розглядається ще один варіант - виведення їх з ладу або знищення.
"Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми, і я думаю, що турки хочуть її вирішити", - сказав американський чиновник Semafor.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Туреччина поки не виконала всіх умов для придбання винищувачів F-35.
У Держдепартаменті наголосили, що Анкара має вирішити питання з російськими С-400 та надати необхідні гарантії.