ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, - прем'єр Чехії

Прага, Четвер 29 лютого 2024 20:05
UA EN RU
Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, - прем'єр Чехії Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жодна з країн Європи не збирається відправляти своїх військових в Україну, оскільки таку ідею більшість вважає неприйнятною.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

"Було корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні", - заявив глава чеського уряду під час виступу в парламенті.

Але, за його словами, переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна".

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну… Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", - заявив Фіала.

Він розповів, що президент Франції Еммануель Макрон висунув подібну тему у кулуарах спецсаміту у Парижі. Але обговорення зайняли "мінімум часу".

Що сказав Макрон

Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон запросив до Парижа лідерів близько 20 країн Європи. Головною темою стала подальша допомога Україні на тлі ескалації з боку російських окупантів.

Зокрема, партнери домовилися про створення коаліції далекобійної зброї для нашої країни.

Як заявив Макрон за підсумками зустрічі, лідери також обговорили можливість відправки сухопутних військ в Україну. Президент Франції не виключив такого рішення.

Більш детально про саміт - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз НАТО Чехія Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС