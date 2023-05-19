UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Нігерії в сутичках загинули 85 людей, тисячі переселили

Фото: у центральній Нігерії сталися масштабні зіткнення (persecution.org)
Автор: Володимир Костирін

У центральній Нігерії в сутичках між скотарями та фермерами загинули щонайменше 85 людей. Після події понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Насильство спалахнуло на початку цього тижня в кількох селах штату Плато, де роками відбуваються конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті, і тоді кількість жертв становила 30 осіб.

Згідно з місцевими джерелами та свідками, кілька сіл у районі Мангу цього штату все ще були охоплені насильством у четвер, а місцеві жителі втекли.

Хоча достеменно невідомо, що саме викликало напади цього тижня в Мангу, при цьому зазначається, що вбивства між пастухами та фермерами часто переростають у набіги на села, які здійснюють добре озброєні банди.

Про виявлення 85 тіл загиблих заявив голова ради місцевого уряду Дапут Міністр Даніель. Інформацію підтвердив лідер місцевої асоціації з розвитку Мвагхавул Жозеф Гванкат.

Як повідомили у Національному агентстві з надзвичайних ситуацій (NEMA), тисячі людей було переміщено, а сотні будинків зруйновано внаслідок насильства.

"Загальна кількість переміщених осіб становила 3683 особи", - уточнив регіональний координатор NEMA Юджин Найлонг.

Він додав, що частково чи повністю зруйновано понад 720 будинків.

Крім того, 57 поранених перебувають у лікарні, при цьому в NEMA заявляють, що внаслідок нападів було поранено близько 216 людей.

Як заявили в поліції, у зв'язку з насильством було заарештовано п'ятьох людей, а також правоохоронці розгорнули посилену присутність сил безпеки, і частково "спокій відновлено".

Водночас депутат, який представляє Мангу та сусідній Боккос у палаті представників, каже, що в районі все ще існує напруженість.

Раніше повідомлялося, що в січні в Нігерії бойовики викрали 32 людей на вокзалі, а також кілька осіб отримали поранення.

Нагадаємо, у травні минулого року на півдні Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей. Трагедія сталася у церкві у штаті Ріверс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигерия