В Нигерии в столкновениях погибли 85 человек, тысячи переселили

Насилие вспыхнуло в начале этой недели в нескольких деревнях штата Плато, где годами происходят конфликты на этнической и религиозной почве, и тогда количество жертв составило 30 человек.

Согласно местным источникам и свидетелям, несколько деревень в районе Мангу этого штата все еще были охвачены насилием в четверг, а местные жители бежали.

Хотя точно неизвестно, что именно вызвало нападения на этой неделе в Мангу, при этом отмечается, что убийства между пастухами и фермерами часто перерастают в набеги на деревни, которые совершают хорошо вооруженные банды.

Об обнаружении 85 тел погибших заявил председатель совета местного правительства Дапут Министр Даниэль. Информацию подтвердил лидер местной ассоциации развития Мвагхавул Жозеф Гванкат.

Как сообщили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям (NEMA), тысячи людей были перемещены, а сотни домов разрушены в результате насилия.

"Общее число перемещенных лиц составило 3683 человека", - уточнил региональный координатор NEMA Юджин Найлонг.

Он добавил, что частично или полностью разрушено более 720 домов.

Кроме того, 57 раненых находятся в больнице, при этом в NEMA заявляют, что результате нападений было ранено около 216 человек.

Как заявили в полиции, в связи с насилием были арестованы пять человек, а также правоохранители развернули усиленное присутствие сил безопасности, и частично "спокойствие восстановлено".

В то же время депутат, представляющий Мангу и соседний Боккос в палате представителей говорит, что в районе все еще существует напряженность.