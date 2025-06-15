В Нигерии более 100 погибших после вооруженного нападения, много раненых

В северо-центральном штате Бенуэ в Нигерии по меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженного нападения на село Елеват. Нападение произошло между поздним вечером пятницы и утром субботы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным правозащитников, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести, сотни получили ранения и не имеют надлежащей медицинской помощи.

В соцсетях обнародовали видео и фото с места происшествия, на которых видны сожженные дома и тела погибших. Представитель полиции Бенуэ Удеме Эдет подтвердил факт нападения, но не уточнил количество жертв.

Хотя ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группа, такие вооруженные конфликты являются распространенными в этом регионе. Местные пастухи и фермеры часто конфликтуют из-за ограниченного доступа к земле и водным ресурсам.

Фермеры обвиняют преимущественно пастухов фульбенского происхождения в разрушении урожая, а пастухи настаивают на праве пользоваться пастбищами, закрепленным законом 1965 года.

В прошлом месяце в районе Гвер Вест того же штата по меньшей мере 20 человек погибли в результате подобного нападения. В апреле в соседнем штате Плато также были убиты более 40 человек.

Губернатор штата Бенуэ Гиасинт Алия направил делегацию в Елевата для поддержки семей погибших и раненых.