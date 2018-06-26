Нигерия - Аргентина: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом "бело-голубых"

Нигерия - Аргентина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". Сборные Нигерии и Аргентины сыграют в третьем туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-голубых".

26 июня 21:00

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Компания bet365 принимает ставки на победу Аргентины с коэффициентом 1,55, а на их оппонента - 6,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,33.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф "бело-голубых" можно поставить с коэффициентом 1,53, а на победу Нигерии - 6,0.

Напомним, сборная Испании ушла от поражения в матче с Марокко. "Красная фурия" с первого места в плей-офф, где ей предстоит сыграть с командой России.