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Нігерія - Аргентина: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 18:04
Фото: Нігерія - Аргентина (twitter.com/Argentina)
Фото: Нігерія - Аргентина (twitter.com/Argentina)

Фахівці вважають фаворитом "біло-блакитних"

Нігерія - Аргентина. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". Збірні Нігерії та Аргентини зіграють в третьому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "біло-блакитних".

26 червня 21:00
Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Аргентини з коефіцієнтом 1,55, а на їх опонента - 6,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 4,33.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "біло-блакитних" можна поставити з коефіцієнтом 1,53, а на перемогу Нігерії - 6,0.

Нагадаємо, збірна Іспанії уникла поразки в матчі з Марокко. "Червона фурія" з першого місця в плей-офф, де їй належить зіграти з командою Росії.

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Теги публікації: прогноз, Нигерия, ЧМ-2018, групповой раунд, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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