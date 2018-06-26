Нігерія - Аргентина: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом "біло-блакитних"

Нігерія - Аргентина. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". Збірні Нігерії та Аргентини зіграють в третьому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "біло-блакитних".

26 червня 21:00

Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Аргентини з коефіцієнтом 1,55, а на їх опонента - 6,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 4,33.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "біло-блакитних" можна поставити з коефіцієнтом 1,53, а на перемогу Нігерії - 6,0.

Нагадаємо, збірна Іспанії уникла поразки в матчі з Марокко. "Червона фурія" з першого місця в плей-офф, де їй належить зіграти з командою Росії.