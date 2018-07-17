В Нигерии жертвами наводнения стали более 40 человек

Жертвами наводнения в Ниггерии стали 44 человека, 20 человек числяться без вести пропавшими

Стихийное бедствие в Нигерии забрало жизни 44 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает местное издание Vanguard.

Наводнение произошло в ночь на 16 июля 2018 и длилось около трех часов. Причиной может быть не правильно построенная система дренажной системы, которая должна были впадать в реку Джубия, но именно эта река и стала причиной наводнения.

Губернатор штата Кацина Амину Масари так же сообщил, что сотни людей остались без жилья ведь стихией было уничтожено 500 домов. Так же, из-за наводнения погибло много животных.

Напомним, наводнение в Японии унесло жизни 209 человек. За неделю проливных дождей в 31 префектуре страны произошло около 700 оползней.