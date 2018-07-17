В Нигерии жертвами наводнения стали более 40 человек

Новости Происшествия 17.07.2018 - 07:12
Иллюстративное фото (Japan Ground Self Defence Force)
Иллюстративное фото (Japan Ground Self Defence Force)

Жертвами наводнения в Ниггерии стали 44 человека, 20 человек числяться без вести пропавшими

Стихийное бедствие в Нигерии забрало жизни 44 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает местное издание Vanguard

Наводнение произошло в ночь на 16 июля 2018 и длилось около трех часов. Причиной может быть не правильно построенная система дренажной системы, которая должна были впадать в реку Джубия, но именно эта река и стала причиной наводнения. 

Губернатор штата Кацина Амину Масари так же сообщил, что сотни людей остались без жилья ведь стихией было уничтожено 500 домов. Так же, из-за наводнения погибло много животных. 

Напомним, наводнение в Японии унесло жизни 209 человек. За неделю проливных дождей в 31 префектуре страны произошло около 700 оползней.

 

 

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Теги:  наводнение,  стихийное бедствие,  Нигерия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС