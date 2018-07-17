У Нігерії жертвами повені стали більше 40 осіб

Жертвами повені в Нігерії стали 44 людини, 20 осіб вважаються зниклими безвісти

Стихійне лихо в Нігерії забрало життя 44 людей, ще 20 вважаються пропавшими безвісти. Про це повідомляє місцеве видання Vanguard.

Повінь сталася в ніч на 16 липня 2018 і тривало близько трьох годин. Причиною може бути не правильно побудована система дренажної системи, яка повинна буливпадати в річку Джуба, але саме ця річка і стала причиною повені.

Губернатор штату Кацина Аміну Масару так само повідомив, що сотні людей залишилися без житла адже стихією було знищено 500 будинків. Так само, через повінь загинуло багато тварин.

Нагадаємо, повінь в Японії забрав життя 209 осіб. За тиждень проливних дощів в 31 префектурі країни відбулося близько 700 зсувів.