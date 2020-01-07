В Нигерии в результате взрыва бомбы погибли более 30 человек

Фото: боевики "Боко Харам" (из открытых источников)

Кроме того, 35 человек госпитализированы

На многолюдном мосту в штате Борно в Нигерии взорвалась самодельная бомба, в результате происшествия погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



Отмечается, что взрыв произошел вечером 6 января в рыночном городе Гамбору на границе с Камеруном. По словам очевидцев, в результате происшествия были ранены более 35 человек, их доставили в местную больницу.

Ни одна организация не заявила о причастности к взрыву, однако верроятно за взрывом стоят боевики "Боко Харам". Военный представитель сказал, что он предоставит комментарий позже вечером.

Ранее сообщалось, что в Нигере вблизи западной границы с Мали произошло нападение боевиков на отдаленный военный лагерь, в результате чего погибли около 70 военных.

РБК-Украина писало, что три американца погибли во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные.