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У Нігерії в результаті вибуху бомби загинули понад 30 осіб

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 06:31
У Нігерії в результаті вибуху бомби загинули понад 30 осіб
Фото: бойовики "Боко Харам" (з відкритих джерел)

Крім того, 35 осіб госпіталізовано

На багатолюдному мосту в штаті Борно в Нігерії вибухнула саморобна бомба, в результаті події загинули щонайменше 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що вибух стався увечері 6 січня в ринковому місті Гамбору на кордоні з Камеруном. За словами очевидців, в результаті події були поранені понад 35 осіб, їх доставили в місцеву лікарню.

Ні одна організація не заявила про причетність до вибуху, однак верроятно за вибухом стоять бойовики "Боко Харам". Військовий представник сказав, що він надасть коментар пізніше ввечері.

Раніше повідомлялося, що в Нігері поблизу західного кордону з Малі сталося напад бойовиків на віддалений військовий табір, в результаті чого загинули близько 70 військових.

РБК-Україна писало, що три американця загинули під час нападу бойовиків угрупування "Аль-Шабаб" на військову базу в Кенії, яку використовували американські і кенійські військові.

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