Во время нападения на военную базу в Кении погибли три американца

Среди погибших один военный и двое гражданских контрактников

Три американца погибших во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные. Об этом сообщает американское военное командование, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Среди погибших один военный и двое гражданских контрактников

Еще двое контрактников, которые работали на Министерство обороны США, получили ранения и сейчас находятся в стабильном состоянии.

В заявлении “Аль-Шабаб” говорится, что группировка частично взяла лагерь под контроль, и атака привела к жертвам. Кенийские военные заявили, что они отбили атаку, и четверо боевиков были убиты.

Атака произошла через несколько дней после того, как боевики “Аль-Шабаб” убили трех пассажиров автобуса в округе Ламу.

Группировка “Аль-Шабаб” в прошлом провела серию атак против кенийских сил безопасности и мирных жителей на побережье и северо-востоке страны.

Ннпомним, боевики экстремистской организации "Аш-Шабаб" утром 5 января атаковали военно-морскую базу в Кении, где базируются военнослужащие Соединенных Штатов Америки. Нападение боевиков было отражено, в ходе боя были убиты как минимум 5 нападающих.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что Вашингтон планирует сократить количество американских военных на территории Африки. В Пентагоне не исключают полный вывод американского военного контингента. Особое внимание уделяется выходу сил США с баз в Нигере и Чаде.