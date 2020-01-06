ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во время нападения на военную базу в Кении погибли три американца

Новости » В мире     06.01.2020 - 02:23
Во время нападения на военную базу в Кении погибли три американца

Среди погибших один военный и двое гражданских контрактников

Три американца погибших во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные. Об этом сообщает американское военное командование, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Среди погибших один военный и двое гражданских контрактников

Еще двое контрактников, которые работали на Министерство обороны США, получили ранения и сейчас находятся в стабильном состоянии.

В заявлении “Аль-Шабаб” говорится, что группировка частично взяла лагерь под контроль, и атака привела к жертвам. Кенийские военные заявили, что они отбили атаку, и четверо боевиков были убиты.

Атака произошла через несколько дней после того, как боевики “Аль-Шабаб” убили трех пассажиров автобуса в округе Ламу.

Группировка “Аль-Шабаб” в прошлом провела серию атак против кенийских сил безопасности и мирных жителей на побережье и северо-востоке страны.

Ннпомним, боевики экстремистской организации "Аш-Шабаб" утром 5 января атаковали военно-морскую базу в Кении, где базируются военнослужащие Соединенных Штатов Америки. Нападение боевиков было отражено, в ходе боя были убиты как минимум 5 нападающих.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что Вашингтон планирует сократить количество американских военных на территории Африки. В Пентагоне не исключают полный вывод американского военного контингента. Особое внимание уделяется выходу сил США с баз в Нигере и Чаде.

Макрон, Меркель и Джонсон выступили за сохранение коалиции по борьбе с ИГИЛ В США заявили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь