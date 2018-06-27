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Інтерв'ю

В Нігерії внаслідок сутичок загинули 200 людей

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 17:11
Фото: поліція Нігеріїї (NigeriaNewsdesk/twitter)
Фото: поліція Нігеріїї (NigeriaNewsdesk/twitter)

Сутички сталися між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовиками

Щонайменше 200 людей загинули через сутички, що стались кілька днів тому у центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато. Про це у повідомляє губернатор штату Саймон Лалонг, пише DW.

Так, сутички між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовиками сталися минулих вихідних. Губернатор повідомив, що нападники використовували зброю, якою користуються терористичні групи, а не ту, що поширена в регіоні й використовується для самооборони.

За даними правоохоронців, на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Як зазначається, конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та природними ресурсами.

Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту стали тисячі людей.

Нагадємо, раніше повідомлялось, що уряд Нігерії запровадив комендантську годину після того, як на вихідних у штаті Плато внаслідок сутичок між фермерами і напівкочовими пастухами загинули щонайменше 86 людей.

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Теги публікації: Нигерия, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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