В Нигерии произошел взрыв на нелегальном нефтезаводе. Погибли более 100 человек

В Нигерии в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе погибли более 100 человек. Трагическое ЧП произошло в пограничном районе Эгбема, расположенном между южными штатами Имо и Риверс.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
По словам генерального президента Совета нефтегазодобывающих районов Имо Коллинза Аджи, уже обнаружили около 108 сожженных тел. Взрыв произошел поздно вечером в пятницу.
"На незаконной бункеровочной площадке произошел пожар, в результате которого до неузнаваемости сгорели более 100 человек", - заявил уполномоченный по нефтяным ресурсам в Имо Гудлак Опиа.
Он добавил, что правительство уже объявило в розыск оператора этого нелегального нефтезавода, который в настоящее время находится в бегах.
Подобные незаконные нефтеперерабатывающие заводы в Нигерии работают путем отбора сырой нефти из трубопроводов, принадлежащих нефтяным компаниям, и перегонки в продукты в импровизированных резервуарах.
Ранее сообщалось, что в начале февраля у берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно с около 2 млн баррелей нефти. Возникла угроза крупной экологической катастрофы в этой стране.
Напомним, в октябре 2021 года в Нигерии в штате Риверс на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе также был взрыв, в результате которого погибли 25 человек.
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