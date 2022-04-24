В Нигерии произошел взрыв на нелегальном нефтезаводе. Погибли более 100 человек

По словам генерального президента Совета нефтегазодобывающих районов Имо Коллинза Аджи, уже обнаружили около 108 сожженных тел. Взрыв произошел поздно вечером в пятницу.

"На незаконной бункеровочной площадке произошел пожар, в результате которого до неузнаваемости сгорели более 100 человек", - заявил уполномоченный по нефтяным ресурсам в Имо Гудлак Опиа.

Он добавил, что правительство уже объявило в розыск оператора этого нелегального нефтезавода, который в настоящее время находится в бегах.

Подобные незаконные нефтеперерабатывающие заводы в Нигерии работают путем отбора сырой нефти из трубопроводов, принадлежащих нефтяным компаниям, и перегонки в продукты в импровизированных резервуарах.