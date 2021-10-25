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В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, 25 погибших

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Нигерия, Понедельник 25 октября 2021 02:46
В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, 25 погибших Фото: в Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, 25 погибших (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

На незаконном нефтеперерабатывающем заводе в штате Риверс в Нигерии произошел мощный взрыв и пожар. По меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние, погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Личности погибших пока не установлены, но известно, что погибли люди из нескольких общин.

Представитель местной полиции ранее подтвердил трагедию, но не озвучил количество пострадавших.

Незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе дельты в Нигерии, поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи, чтобы получить прибыль.

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