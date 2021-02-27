У Нігерії зникли понад 300 школярок після нападу бойовиків

У Нігерії після нападу бойовиків 317 учениць школи-інтернату у штаті Замфара пропали безвісти. Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти.

Про це повідомляє Associated Press.

Наразі невідомо, де можуть знаходиться діти.

Місцева поліція уточнює, що діти пропали після нападу озброєних людей на середню школу для дівчаток у місті Джангебе.

17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в Домоне, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.

Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у банку в Тбілісі. Зловмисник кілька годин тримав у заручниках 9 осіб.