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В Нигерии боевики подожгли автобус с людьми: погибло не меньше 30 человек

Автор: Наталья Скороход

В Нигерии боевики подожгли автобус с пассажирами. В результате погибли не менее 30 человек, в числе которых женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

которые прибыли на место происшествия и помогли забрать тела, сообщили изданию, что автобус был перегружен, а тела сгорели до неузнаваемости.

Напомним, что боевики в Нигерии напали на тюрьму. В результате сотни заключенных оказались на свободе.

Также сообщалось, что боевики в Нигерии напали на людей на рынке. В результате не менее 20 человек погибли.

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Нигерия