В Нигерии боевики подожгли автобус с людьми: погибло не меньше 30 человек

В Нигерии боевики подожгли автобус с пассажирами. В результате погибли не менее 30 человек, в числе которых женщины и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
которые прибыли на место происшествия и помогли забрать тела, сообщили изданию, что автобус был перегружен, а тела сгорели до неузнаваемости.
Напомним, что боевики в Нигерии напали на тюрьму. В результате сотни заключенных оказались на свободе.
Также сообщалось, что боевики в Нигерии напали на людей на рынке. В результате не менее 20 человек погибли.