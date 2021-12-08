У Нігерії бойовики підпалили автобус з людьми: загинуло не менше 30 осіб

В Нігерія бойовики підпалили автобус з пасажирами. В результаті загинули не менше 30 осіб, в числі яких жінки і діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
які прибули на місце події і допомогли забрати тіла, повідомили виданню, що автобус був перевантажений, а тіла згоріли до невпізнання.
Нагадаємо, що бойовики в Нігерії напали на в'язницю. В результаті сотні ув'язнених опинилися на волі.
Також повідомлялося, що бойовики в Нігерії напали на людей на ринку. В результаті не менше 20 людей загинули.