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У Нігерії бойовики підпалили автобус з людьми: загинуло не менше 30 осіб

Автор: Наталья Скороход

В Нігерія бойовики підпалили автобус з пасажирами. В результаті загинули не менше 30 осіб, в числі яких жінки і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

які прибули на місце події і допомогли забрати тіла, повідомили виданню, що автобус був перевантажений, а тіла згоріли до невпізнання.

Нагадаємо, що бойовики в Нігерії напали на в'язницю. В результаті сотні ув'язнених опинилися на волі.

Також повідомлялося, що бойовики в Нігерії напали на людей на ринку. В результаті не менше 20 людей загинули.

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Нигерия