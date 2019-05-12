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У Нігерії бойовики "ІДІЛ" вбили понад 10 солдатів

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 17:33
У Нігерії бойовики "ІДІЛ" вбили понад 10 солдатів
Фото: нігерійські солдати (twitter.com/TheRetweeterNg)

В результаті атаки бойовиків загинуло 11 солдатів

У Нігерії в результаті нападу терористичної організації "ІДІЛ" на північно-східне місто Гаджиганна штату Борно загинуло 11 солдатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що напад стався в п'ятницю, 10 травня. Бойовики ввечері почали штурм міста і відкрили вогонь по військовим і цивільним, які перейшли в локальні перестрілки.

Після того, як військові викликали підтримку і підкріплення батальйону ВВС з сусіднього міста бойовики почали відступати.

В результаті нападу загинуло 11 нігерійських солдатів, а також були пошкоджені армійські казарми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нігерії звільнили 900 дітей з полону бойовиків. На північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувала місцева групування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання Боко Харам.

Нагадаємо, ІДІЛ повідомила про створення своєї "провінції" в Індії. Бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" заявили про створення своєї "провінції" в Індії після боїв з силами безпеки у спірному регіоні Кашмір.

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