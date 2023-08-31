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В Нігері військова хунта вимагає повного виведення армії Франції з країни

Четвер 31 серпня 2023 00:15
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В Нігері військова хунта вимагає повного виведення армії Франції з країни Фото: хунта в Нігері вимагає від Франції вивести війська (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Нігері військова хунта звернулась до Франції з вимогою вивести з країни свій контингент до 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

З таким закликом виступила "Національна рада із захисту вітчизни", створена хунтою.

Зазначимо, що наразі в Нігері розташована одна з найбільших французьких авіабаз, а числельність францульзкого контингенту в країни становить близько 1500 військовослужбовців. Крім цього, там перебувають військові із США, Італії та Німеччини.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона чинного президента країни Мохамеда Базума взяла його в заручники та оголосила про повалення влади. Після цього новим головою Нігера себе оголосив керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Країни блоку Західної Африки (ECOWAS) заявили про планування військової інтервенції в Нігер, якщо Базума не відпустять. У відповідь хунта заявила, що вб'є президента у разі вторгнення.

Пізніше хунта виступила до посла Франції з вимогою покинути країну. На фоні цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна підтримає будь-які військові або дипломатичні зусилля країн ECOWAS. Натомість хунта заручилась підтримкою Малі та Буркіна-Фасо.

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