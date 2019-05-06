В Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек

В Республике Нигер в результате взрыва бензовоза погибли как минимум 55 человек, еще 36 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africanews.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 мая, когда возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.

"Количество погибших составляет 55 человек, 36 человек были ранены. Погибшие сгорели", - заявил представитель Министерства внутренних дел Нигера.

Работа аэропорта не была нарушена в результате аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что число жертв циклона "Фанни" в Индии и Бангладеш возросло до 42 человек. Сообщается, что 29 человек погибли в штате Одиша в восточной Индии, а 13 человек - в Бангладеш.

Кроме того, в Афганистане в результате атаки на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".