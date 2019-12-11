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В Нигере в результате нападения боевиков погибли более полусотни военных

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 22:57
В Нигере в результате нападения боевиков погибли более полусотни военных
Фото: боевики в Нигере (из открытых источников)

Погибли около 70 солдат, а военный лагерь был захвачен

В Нигере вблизи западной границы с Мали произошло нападение боевиков на отдаленный военный лагерь, в результате чего погибли около 70 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, нападение произошло вблизи города Инатес, в том же районе, где в мае в результате двух атак боевиков были убиты почти полсотни военных.

По данным источников издания, жертвами нападения стали около 70 военных, еще 30 солдат были ранены. Кроме того, боевики захватили военный лагерь.

Пока не понятно, кто именно ответственен за нападение, однако в издании отмечают, что в этом году увеличилось количество атак исламистских боевиков, которые имеют связи с Аль-Каидой и "Исламским государством".

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии боевики террористической группировки "Боко харам" совершили нападение на похоронную процессию в штате Борно. В результате атаки боевиков погибли 65 человек и по меньшей мере 10 человек получили ранения.

До этого террористы-смертники "Боко харам" осуществили ряд атак, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек, еще 40 получили ранения. Первый взрыв произошел в зале, где шла трансляция футбольного матча, еще двое смертников подорвались возле чайной лавки.

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