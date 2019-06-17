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В Нигерии смертники совершили несколько атак, десятки погибших

Новости » Происшествия    17.06.2019 - 22:27
В Нигерии смертники совершили несколько атак, десятки погибших
Фото: боевики "Боко Харам" (из открытых источников

В результате нападения погибло 30 человек, еще 40 получили ранения

В Нигерии террористы-смертники исламистской группировки "Боко харам" совершили несколько атак, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

Сообщается, что первый взрыв произошел в зале, где происходила трансляция футбольного матча, а также двое смертников взорвались около чайной лавки.

Сотрудники аварийно-спасательных служб заявили, что большое количество погибших было вызвано тем, что у них не было возможности быстро добраться до места происшествия. Также ситуацию усугубило то, что в населенном пункте нет медучреждения, что способно справиться с таким потом раненных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Камеруне боевики "Боко харам" убили 37 человек. Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.

Напомним, что в Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 25 солдат. Это стало вторым смертельным нападением на военных за неделю, боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

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