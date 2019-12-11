У Нігері внаслідок нападу бойовиків загинули понад півсотні військових

Фото: бойовики в Нігері (з відкритих джерел)

Загинули близько 70 солдат, а військовий табір було захоплено

У Нігері поблизу західного кордону з Малі стався напад бойовиків на віддалений військовий табір, в результаті чого загинули близько 70 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, напад стався поблизу міста Інатес, в тому ж районі, де у травні внаслідок двох атак бойовиків було вбито майже півсотні військових.

За даними джерел видання, жертвами нападу стали близько 70 військових, ще 30 солдат було поранено. Крім того, бойовики захопили військовий табір.

Поки не зрозуміло, хто саме відповідальний за напад, однак у виданні наголошують, що цього року збільшилася кількість атак ісламістських бойовиків, які мають зв'язки з Аль-Каїдою та "Ісламською державою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії бойовики терористичного угруповання "Боко харам" вчинили напад на похоронну процесію у штаті Борно. В результаті атаки бойовиків загинули 65 людей та щонайменше 10 людей отримали поранення.

До цього терористи-смертники "Боко харам" здійснили ряд атак, що призвело до загибелі щонайменше 30 людей, ще 40 отримали поранення. Перший вибух стався в залі, де відбувалася трансляція футбольного матчу, ще двоє смертників підірвалися біля чайної лавки.