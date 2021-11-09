В Нигере 25 детей погибли из-за пожара в школе

В Нигере, в области Маради, в результате пожара в одной из школ погибли по меньшей мере 25 детей от пяти до шести лет, еще несколько школьников пострадали. Огонь уничтожил три класса в соломенном помещении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Один из очевидцев рассказал, что видел, как с места происшествия раненых детей везли в больницу на автомобилях. Известно, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Все занятия в школе отменили.

В Нигере из-за переполнения кирпичных школ есть немало классов, построенных из дерева и соломы. И хотя пожары в школьных сооружениях в этой стране не редкость, они "редко приводят к такому количеству смертей".

Причина возгорания пока неизвестна, продолжается расследование.