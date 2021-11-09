У Нігері 25 дітей загинули через пожежу в школі

У Нігері, в області Мараді, в результаті пожежі в одній зі шкіл загинули щонайменше 25 дітей від п'яти до шести років, ще кілька школярів постраждали. Вогонь знищив три класи в солом'яному приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Один з очевидців розповів, що бачив, як з місця події поранених дітей везли в лікарню на автомобілях. Відомо, що деякі з постраждалих перебувають у критичному стані. Всі заняття в школі скасували.

У Нігері через переповнення цегляних шкіл є чимало класів, побудованих з дерева і соломи. І хоча пожежі в шкільних спорудах в цій країні не рідкість, вони "рідко призводять до такої кількості смертей".

Причина загоряння поки невідома, триває розслідування.