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У Нігері 25 дітей загинули через пожежу в школі

Автор: Анна Полисученко

У Нігері, в області Мараді, в результаті пожежі в одній зі шкіл загинули щонайменше 25 дітей від п'яти до шести років, ще кілька школярів постраждали. Вогонь знищив три класи в солом'яному приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Один з очевидців розповів, що бачив, як з місця події поранених дітей везли в лікарню на автомобілях. Відомо, що деякі з постраждалих перебувають у критичному стані. Всі заняття в школі скасували.

У Нігері через переповнення цегляних шкіл є чимало класів, побудованих з дерева і соломи. І хоча пожежі в шкільних спорудах в цій країні не рідкість, вони "рідко призводять до такої кількості смертей".

Причина загоряння поки невідома, триває розслідування.

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Нигер