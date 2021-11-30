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Нидерланды заявляют, что штамм "Омикрон" был в стране еще до прибытия рейсов из Африки

Автор: Мария Кучерявец

Национальный институт общественного здравоохранения Нидерландов заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" был в стране еще до прибытия прошлыми выходными пассажиров из Южной Африки. В частности, два теста, взятые практически неделю назад, показали положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы обнаружили вариант коронавируса "Омикрон" в двух тестовых образцах, взятых 19 ноября и 23 ноября. Однако пока не известно, посещали ли эти люди юг Африки", - говорится в сообщении.

Напомним, среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки (Кейптауна и Йоханнесбурга), около 85 оказались больны коронавирусом.

После чего, служба охраны здоровья в аэропорту Схипхол провела проверку пассажиров двух самолетов авиакомпании и сообщила, что у 13 путешественников из ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон".

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