Нидерланды запретили 14 российским яхтам покинуть страну из-за санкций

В заявлении правительства говорится, что хотя ни одна "суперяхта" не стоит на якоре на голландских территориях, включая острова Карибского бассейна, такие как Сен-Мартен, 12 яхт, строящихся для российских владельцев, в данный момент не могут быть поставлены из-за действующих экспортных мер, а структура их собственности расследуется.

Две яхты, которые не могут покинуть Нидерланды, находились в стране на техническом обслуживании,

"В отношении одной из этих яхт изучаются отношения с лицом, включенным в европейские санкционные списки", - говорится в заявлении.

В то же время в Нидерландах заморожены активы на сумму 516 млн евро и транзакции на сумму 155 млн евро, что несколько больше, чем на прошлой неделе.

По оценкам правительства, 27 млрд евро российских активов находятся на балансе зарегистрированных в Нидерландах компаний, из которых около 20 млрд евро принадлежат подставным компаниям с незначительным физическим присутствием в стране.