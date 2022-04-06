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Нідерланди заборонили 14 російським яхтам покинути країну через санкції

Фото: Нідерланди заборонили 14 російським яхтам покинути країну через санкції (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Нідерландів заявив, що в даний час він не дозволяє 14 яхтам, включаючи 12 споруджуваних, покинути країну через санкції щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві уряду говориться, що хоча жодна "супер'яхта" не стоїть на якорі на голландських територіях, включаючи острови Карибського басейну, такі як Сен-Мартен, 12 яхт, що будуються для російських власників, наразі не можуть бути поставлені через діючі експортні заходи, а структура їх власності розслідується.

Дві яхти, які не можуть покинути Нідерланди, перебували в країні на технічному обслуговуванні,

"Відносно однієї з цих яхт вивчаються відносини з особою, включеною в європейські санкційні списки", - йдеться в заяві.

Разом з тим в Нідерландах заморожені активи на суму 516 млн євро і транзакції на суму 155 млн євро, що дещо більше, ніж минулого тижня.

За оцінками уряду, 27 млрд євро російських активів знаходяться на балансі зареєстрованих в Нідерландах компаній, з яких близько 20 млрд євро належать підставним компаніям з незначною фізичною присутністю в країні.

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НідерландиСанкції проти Росії