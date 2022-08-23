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Нидерланды выделили Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов

Фото: Нидерланды выделили Украине пакет финансовой помощи (flickr.com/tinepco)
Автор: Артур Родивилов

Нидерланды предоставят Украине более 65 миллионов евро в качестве помощи для начала восстановления регионов, пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Пакет помощи будет включать в себя финансирование усилий голландских компаний по восстановлению разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины - мостов, дамб и больниц. Средства также пойдут на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Нидерланды также предоставят 1 млн евро на реконструкцию отдельных городов, таких как Херсон, Николаев и Одесса.

Кроме того, правительство Нидерландов планирует выделить 10 млн евро на разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов на территориях, где велись боевые действия.

Нидерланды также предоставят 2,5 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки макроэкономических реформ, государственного управления и обеспечения верховенства закона в Украине, а также 2 млн евро - Фонду ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия в Украине.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли Лье Шрайнемахер находятся с совместным визитом в Киеве.

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Нидерланды