Нидерланды вводят временный запрет на полеты из стран Южной Африки

"С 12: 00 будет действовать запрет на полеты в Нидерланды из стран Южной Африки. Власть приняла такое решение в ответ на недавно обнаруженный новый вариант коронавируса в африканских государствах", - говорится в сообщении.

Кроме того, южную часть Африки добавили в список так называемых «территорий очень высокого риска» (very high-risk area), по прибытии которых необходимо пройти обязательную самоизоляцию.

Вместе с тем указано, что в Нидерланды все же должны прибыть два авиарейса из Южной Африки.

Власти отмечают, что нового штамма коронавируса в стране еще не обнаружено.

"В то же время мы знаем из других вариантов, насколько быстро может распространиться болезнь, поэтому мы должны максимально замедлить появление этого штамма", - добавляют в сообщении.