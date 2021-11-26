Нідерланди вводять тимчасову заборону на польоти з країн Південної Африки

"З 12:00 діятиме заборона на польоти до Нідерландів із країн Південної Африки. Влада ухвалила таке рішення у відповідь на нещодавно виявлений новий варіант коронавірусу в африканських державах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, південну частину Африки додали до списку так званих «територій дуже високого ризику» (very high-risk area), після прибуття яких необхідно пройти обов'язкову самоізоляцію.

Разом з тим вказано, що до Нідерландів все ж мають прибути два авіарейси з Південної Африки.

Влада зазначає, що нового штаму коронавірусу в країні ще не виявлено.

"Водночас ми знаємо з інших варіантів, наскільки швидко може розповсюдитися хвороба, тому ми маємо максимально уповільнити появу цього штаму", - додають у повідомленні.