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Нидерланды вместе с Германией поставят гаубицы для Украины, - Рютте

Фото: нидерландский премьер Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Нидерланды будут поставлять тяжелые гаубицы для Украины вместе с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

"Эта война - наша. Давайте договоримся об этом… Мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить", - отметил нидерландский премьер Марк Рютте после еженедельного заседания правительства.

По его словам, НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией, но в остальном делает все возможное в плане финансовой и военной поддержки, а также по поставкам тяжелых систем вооружения.

Он также подчеркнул, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.

"Тяжелых систем не так много. Мы делаем это, потому что это наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", - добавил Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Германии уже начали практическое обучение стрельбе из гаубиц PzH 2000, которые будут поставляться в Вооруженные силы Украины.

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НидерландыМарк Рютте