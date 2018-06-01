Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні, - МЕРТ

Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже 6,3 млрд доларів

Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Про це заявив перший віце-прем'єр Степан Кубів, повідомляє Мінекономрозвитку у своєму Twitter.

"Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже 6,3 млрд доларів з них 344,5 млн доларів у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже $6,3 млрд з них $344,5 млн у 2017 році. #Кубів pic.twitter.com/XqrGzOhZPn — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) June 1, 2018

Нагадаємо, що раніше заступник держсекретаря США Джон Салліван на виступі в академії Міністерства закордонних справ України заявив, що Сполучені Штати Америки інвестували в успіх України понад 2 млрд доларів.