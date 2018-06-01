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Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні, - МЕРТ

НовиниФінанси    01.06.2018 - 16:47
Фото: Степан Кубів (twitter.com/mineconomdev)
Фото: Степан Кубів (twitter.com/mineconomdev)

Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже 6,3 млрд доларів

Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Про це заявив перший віце-прем'єр Степан Кубів, повідомляє Мінекономрозвитку у своєму Twitter.

"Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже 6,3 млрд доларів з них 344,5 млн доларів у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що раніше заступник держсекретаря США Джон Салліван на виступі в академії Міністерства закордонних справ України заявив, що Сполучені Штати Америки інвестували в успіх України понад 2 млрд доларів.

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Теги публікації: Нідерланди, инвесторы, Міністерство економічного розвитку і торгівлі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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