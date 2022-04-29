Нидерланды вернули свое посольство в Киев

Нидерланды с 29 апреля возобновили работу своего посольства в Киеве. Оно было эвакуировано из столицы перед началом российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Нидерландов.

В частности, Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о возобновлении работы посольства в Киеве и возвращении посла Йеннеса де Мола. "Небольшая группа (дипломатов, - ред.) будет тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах. Обратите внимание, что консульский отдел посольства остается закрытым. Предупреждение о путешествиях в Украину остается красным", - добавили в МИД.