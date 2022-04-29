Нідерланди повернули своє посольство до Києва

Нідерланди з 29 квітня відновили роботу свого посольства у Києві. Воно було евакуйовано зі столиці перед початком російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Нідерландів.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Нідерландів оголосило про відновлення роботи посольства в Києві та повернення посла Єннеса де Мола. "Невелика група (дипломатів, - ред.) буде тісно співпрацювати з українською владою і країнами-партнерами на місцях. Зверніть увагу, що консульський відділ посольства залишається закритим. Попередження про подорожі до України залишається червоним", - додали в МЗС.