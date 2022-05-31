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Нидерланды существенно увеличат оборонный бюджет. Закупят истребители и комплексы ПВО

Флаг Нидерландов (Фото: gettyimagеs.com)
Автор: Константин Широкун

Нидерланды существенно увеличат бюджет вооруженных сил. Правительство одобрило выделение дополнительных 5 млрд евро ежегодно. Армия получит новые истребители F-35, комплексы противовоздушной обороны Patriot и новую ракетную систему против наземных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Сообщается, что Нидерланды дополнительно заказали шесть новых F-35 в добавок к 46 ранее оплаченным экземплярам. Также ВВС страны получат ударные дроны Reaper. Также более 2 млрд евро потратят на улучшение материально-технического обеспечения армии, а также медицинские войска.

Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях.

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Нидерланды