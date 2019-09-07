Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха РФ

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что следователи смогли допросить свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха, но также просили не выдавать его РФ. Об этом говорится в письме министра к парламенту, передает телеканал NOS.

В письме говорится, что голландские следователи допросили Цемаха перед его отправкой в РФ. В связи с этим украинская сторона отложила обмен пленными с РФ под давлением Нидерландов.

По данным De Telegraaph, Блок выразил свои сожаления по поводу того, что Украина все же выдала Цемаха. В правительстве страны опасаются, что его будет невозможно привлечь к ответственности.

"Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными", - говорится в письме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ. По словам Зеленского, Цемаха допросили не только перед возвращением в РФ.