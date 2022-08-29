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Нидерланды направят еще три группы следователей для расследования военных преступлений в Украине

Фото: Нидерланды присылают еще три группы следователей для расследования военных преступлений в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Криминальные следователи из Нидерландов совершат еще три визита в Украину, чтобы способствовать расследованию военных преступлений во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Нидерландов.

"Группа следователей посетит Украину под флагом Международного уголовного суда еще три раза", - отмечается в письме.

Плановые визиты должны состояться осенью 2022 года и весной и летом 2023 года. В Украину прибудут представители Королевской военной полиции Нидерландов и другие специалисты из оборонных ведомств.

Сама группа следователей будет работать на подконтрольных территориях Украины, а в случае опасности ее могут отозвать.

"Правительство также учитывает, что Нидерланды не хотят, чтобы нарушения международного правопорядка оставались безнаказанными. Группа криминалистов может внести важный вклад в это дело", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Макрон заявил на необратимости наказание за военные преступления россиян в Украине.

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