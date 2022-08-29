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Нідерланди направлять ще три групи слідчих для розслідування воєнних злочинів в Україні

Фото: Нідерланди надсилають ще три групи слідчих для розслідування воєнних злочинів в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кримінальні слідчі з Нідерландів здійснять ще три візити в Україну, щоб сприяти розслідуванню воєнних злочинів під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Нідерландів.

"Група слідчих відвідає Україну під прапором Міжнародного кримінального суду ще три рази", - зазначається в листі.

Планові візити мають відбутись восени 2022 року та навесні і влітку 2023 року. До України прибудуть представники Королівської військової поліції Нідерландів та інші фахівці з оборонних відомств.

Сама група слідчих буде працювати на підконтрольних територіях України, а у разі небезпеки її можуть відкликати.

"Уряд також враховує, що Нідерланди не хочуть, аби порушення міжнародного правопорядку лишалися безкарними. Група криміналістів може зробити важливий внесок у цю справу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Макрон заявив на незворотності покарання за воєнні злочини росіян в Україні.

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