Коалиция, возглавляемая США, приостановила операцию в Ираке

Фото: военные США (proxy.duckduckgo.com)

Решение может быть пересмотрено в будущем

Международная антитеррористическая коалиция операции "Непоколебимая решимость" возглавляемая США приостановила подготовку в Ираке местных сил безопасности и участие в операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом говорится в официальном заявлении операции "Непоколебимая решимость".

Сообщается, что временная приостановка операции вызвана увеличением количества атак на базы коалиции в Ираке.

"Неоднократные ракетные обстрелы последних двух месяцев, осуществляемые элементами "Катаиб Хезболлах", привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство", поэтому мы приостановили эту деятельность", - говорится в сообщении.

При этом в Коалиции отметили, что данное решение может быть пересмотрено.

Таким образом после прекращения операции земля Ирака, воздушное и морское пространство может быть полностью закрыто для иностранных армий. Также возможна подача жалобы в ООН в связи с авиаударами армии США по Ираку.

апомним, РБК-Украина писало, что парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

Ранее Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.