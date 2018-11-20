Нидерланды предложили новые наказания за нарушения прав человека

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В Гааге должны встретиться представители всех 28 стран-членов ЕС для обсуждения

Нидерланды предлагают ввести новый режим санкций Евросоюза против тех, кто нарушает права человека в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что в документе предложено режим санкций, который должен существенно отличаться от вас географически ограниченных санкционным режимам ЕС. Их целью должно стать "изменение государственного поведения", что делает их по своей природе политическими.

Эти санкции могут быть введены против отдельных нарушителей прав человека в мире, независимо от политического контекста и межправительственных процессов. Также возможно введение против лиц, которые не являются представителями государства.

В Гааге, 20 ноября 2018, представители правительств всех 28 стран-членов Европейского союза встретятся для обсуждения нидерландского предложения.

Напомним, Нидерланды выплатили более миллиона евро компенсаций беженцам. Компенсация связана с задержками рассмотрения заявки на проживание.