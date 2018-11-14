Нидерланды выплатили более миллиона евро компенсаций беженцам

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Компенсация связана с задержками рассмотрения заявки на проживание

Иммиграционная служба Нидерландов выплатила беженцам более миллиона евро компенсаций, потому что затягивала с решением о правах заявителя оставаться в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dutchnews.

Сообщается, что общая сумма компенсации службы иммиграции и натурализации Королевства Нидерланды составила 1036438 евро. В службе заявили, что основной проблемой в продолжительности процедур стала нехватка персонала.

Также издание отмечает, что эта сумма может вырасти в четыре раза, так как тысячи претензий еще не были рассмотрены.

Сейчас заявителю на жительство необходимо почти год для того, чтобы узнать, может ли он оставаться в стране, однако по закону срок рассмотрения просьбы должен составлять 6 месяцев. Также около года проводятся разбирательства о воссоединении семей.

Издание сообщает, что за этот год было обработано 1080 заявок от беженцев, но еще 3610 ждут оценки.

Напомним, в Нидерландах отменили экзамены из-за появления заданий в соцсетях. Министр образования королевства Нидерланды Ингрид ван Енгельшовен сообщила, что никто не сможет сдать государственные экзамены с нидерландского языка до начала 2019 года, потому что большая часть теста появилась в социальных сетях.